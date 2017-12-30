منخفض جويّ يشتدّ ليل الأحد: عواصف وأمطار غزيرة.. والثلوج إلى 1400!

طقس متقلّب يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط مع اقتراب منخفض جويّ يشتدّ تأثيرة ليل الأحد/الإثنين، وفق ما ورد في نشرة الطقس الصادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني.

الطقس المتوقّع في لبنان:

*السّبت: غائم جزئيّاً إلى غائم مع انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرّقة تنحسر مساءً.

*الأحد: غائم جزئيّاً صباحاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحوّل تدريجيّاً بعد الظهر إلى غائم مع رياح ناشطة، وأمطار متفرّقة مساءً تشتدّ تدريجيّاً خلال الّليل مترافقة ببرق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500م وما فوق.

*الإثنين: غائم مع أمطار غزيرة أحياناً ومصحوبة بعواصف رعديّة من حينٍ لآخر، كما تنشط الرياح وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400م وما فوق.

-الرياح السطحية: متقلّبة ضعيفة ليلاً، جنوبيّة غربيّة نهاراً، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

-الإنقشـاع: متوسّط.

-الرطوبة النسبيّة على السّاحل: بين 50 و75 %.

– حال البحـر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 21°م.