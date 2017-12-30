من إيطاليا واليونان.. رياح باردة وثلوج في استقبال العام الجديد!

يقترب المنخفض الجوّي الذي مرّ فوق إيطاليا واليونان، نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط ويستقر فوق الساحل اللبناني والفلسطيني، ويحمل معه الرياح الغربية الى جنوبية غربية، باردة، وذلك اعتباراً من بعد يوم ظهر السبت ولغاية يوم الإثنين مع انفراجات واسعة.

وتتوزع الأمطار بين الساحل الجنوبي والشمالي كدرجة اولى بينما تكون متفرقة في الداخل، كما تتساقط ثلوج خفيفة على الجبال التي تعلو 1800.

*الحرارة على الساحل 20 نهاراً و16 ليلاً، على الجبال 1200 متر: 13 نهاراً و6 ليلاً، في البقاع: 14 نهاراً و6 ليلاً.

*الضغط الجوّي: 1014hpa

*الرياح: جنوبية غربيّة سرعتها بين 20 و50 كلم في الساعة

*الرطوبة: بين 65 و85%