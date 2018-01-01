أمطار غزيرة وبرق ورعد.. الثلوج على ارتفاع 1300م ولكن!

إليكم نشرة الطقس الصادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني اليوم الإثنين:

الحالة العامة: كتل هوائيّة باردة تسيطر على مناطق الحوض الشرقيّ للمتوسّط تنحسر تدريجيّاً خلال ليل الإثنين، ويستمر الطقس متقلّباً خلال الأيّام القادمة، مع ارتفاع درجات الحرارة غداً.

الطقس المتوقّع في لبنان:

الإثنين: غائم مع أمطار غزيرة أحياناً يتخلّلها حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300م وما فوق.

الثلاثاء: غائم جزئيّاً إلى غائم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورذاذ محليّ من حينٍ لآخر، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيّاً دون تعديل درجات الحرارة وتساقط بعض الأمطار المحليّة صباحاً، كما تنشط الرياح ليلاً.