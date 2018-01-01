ليلة رأس السنة مرّت بسلام.. 4 إصابات طفيفة وتوقيف شخصَيْن!

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنّه “بعد انتهاء ليلة رأس السنة الميلادية، ونجاح عملية حفظ الأمن والنظام التي نفّذتها قوى الأمن الداخلي على مختلف الأراضي اللبنانية، إذ لم يسجّل أي حادث أمني يذكر، ولم تسقط أيّ ضحية في حوادث السير باستثناء بعض الجرحى، وذلك حتى الساعة 9:00 من تاريخ اليوم 1/1/2018”.

وأشارت المديرية إلى أنّ “حوادث إطلاق النار في الهواء أدّت إلى إصابة 4 اشخاص وإصاباتهم طفيفة”، موضحة أنّه “تمّ تحديد هوية عدد كبير من مطلقي النار وأوقف اثنان منهم، والاستقصاءات مستمرّة لتوقيف الآخرين، وسيتم الإعلان عن أسمائهم في بيانات لاحقة”.

وللمناسبة، وجّه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان التهاني إلى الضباط والرتباء والأفراد الذين شاركوا في التدابير الأمنية وتنفيذ خطة الإنتشار لتنظيم السير، “وذلك على الجهود والإجراءات الميدانية التي بذلوها، وبخاصةٍ على الطرقات لتسهيل أمور المواطنين والسهر على راحتهم والحفاظ على السلامة المرورية، الأمر الذي أشاع ارتياحاً لدى جميع اللّبنانيين والمقيمين، واعطى التعليمات للبقاء على الجهوزية واليقظة الدائمة”.

كما توجّه اللّواء عثمان بالتحية إلى قيادة الجيش اللّبناني وقيادات الأجهزة الأمنية الأخرى على الإجراءات التي قاموا بها لحفظ الأمن والنظام في خلال هذه المناسبة.

وإذ جدّدت المديرية تهنئتها للّبنانيين بحلول العام الجديد، فإنّها تمنّت لهم أن “ينعموا بالاستقرار والطمأنينة، وأن يعمّ السلام الدائم ربوع وطننا الحبيب”.