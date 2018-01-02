أشغال داخل نفق سليم سلام لمدة اسبوعين.. وهذا ما طلبته قوى الأمن

أصدرت المديرية العامة لقـوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بلاغاً أشارت فيه الى أنّه “اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 19.00 من يوم الاربعاء 3/1/2018 ولمدة أسبوعين، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بإزالة بلاط جدران المسلك الغربي من نفق سليم سلام، (من رياض الصلح بإتجاه المدينة الرياضية).

علماً أن هذه الأعمال لن تؤدي إلى منع المرور على المسلك المذكور.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وارشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.