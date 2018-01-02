“الحياة”.. أشهر صحيفة سعودية ستغلق مكتبها في بيروت بهذا الموعد!

أغلقت صحيفة “الحياة”، السعودية، التي تصدر من لندن، مقرها الرئيسي في العاصمة البريطانية، بعد 30 عاما من الإصدار من دون انقطاع.

وأبلغت إدارة الصحيفة جميع المحررين في لندن، أن السبت كان آخر يوم للصدور من لندن، وأقامت حفلا بسيطا بهذه المناسبة.

ومن المقرر أن تغلق إدارة الصحيفة مكتبها في بيروت منتصف العام الجديد، على أن تنقل بعض محرريها وموظفيها إلى مكتب دبي الذي سيتحول إلى المركز الرئيسي، على أن يبقى الزميل مصطفى الزين في العاصمة البريطانية كمراسل للصحيفة.

وأكدت مصادر في الصحيفة أن الإدارة دفعت جميع حقوق العاملين كاملة وبطريقة مرضية تقديرا لمواقفهم وخدماتهم التي امتدت لثلاثة عقود، بحسب صحيفة “رأي اليوم”.

وليس معروفا خطط إدارة الصحيفة الجديدة بعد انتقالها إلى مقرها الجديد في دبي، فيما تتردد أنباء تفيد بأن التركيز في المرحلة الجديدة سيكون على النسخة الإلكترونية تماشيا مع لغة العصر، وللوصول إلى أكبر قدر من القراء.