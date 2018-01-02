بالفيديو: اغتيالات جديدة وفضيحة.. اليكم توقعات ليلى عبداللطيف الجديدة

توقعت “سيدة التوقعات” ليلى عبد اللطيف أن يعيش لبنان استقرارًا أمنيًا في العام 2018، إضافةً الى ازدهار اقتصادي، عماده النفط وسلسلة خطوات تريح المواطن اللبناني.

ولفتت الى أنّه سيتم إنشاء قطار وسيجري حلّ أزمتَي المياه والكهرباء.

وأعربت عن خشيتها من سلسلة اغتيالات جديدة في لبنان، إضافةً الى استقالة بعض الوزراء من الحكومة.

وأشارت الى أنّ أزمة النازحين السوريين مستمرّة، وستتم محاكمة بعض السياسيين، كما سيخرج “حزب الله” من سوريا.

وقالت إنّ فضيحة ستسجّل على باب أحد المستشفيات.

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