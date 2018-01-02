بيار الضاهر عن قضية مارسيل غانم: ملف يهدف للمس بـ”LBCI”

اعتبر رئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال الشيخ بيار الضاهر في بيان أنه “بعد مرور نحو شهرين على بث حلقة الزميل مارسيل غانم من برنامج كلام الناس في 9-11-2017، وبعد تطور الملف القضائي لهذه القضية، وتكشف معطيات تشير الى ان هذا الملف لا يرتبط بالحلقة بحد ذاتها ولا يهدف للتعرض الى الزميل مارسيل غانم بشخصه انما يهدف للمس بالمؤسسة اللبنانية للارسال إنترناسيونال، وعبرها بحرية الاعلام في لبنان”، وأعلن عن “توجه الى أمام قصر العدل في بعبدا الخميس المقبل في تمام التاسعة والنصف صباحاً، أي موعد حضور الزميل مارسيل غانم للمثول امام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان في قضية ادعاء النيابة العامة عليه بتهمة التحقير وعرقلة سير التحقيق، وذلك لرفع الصوت ورفض محاولة المس بالحرية”.