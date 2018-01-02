تقارير ديبلوماسية غربية وردت الى بيروت.. ممّ تحذّر؟

يراقب حزب الله الحدود الشمالية بدقة متناهية، هو على اطلاع على تقارير ديبلوماسية غربية وردت الى بيروت قبل افول السنة الفائتة، وبعيد انطلاق الشغب في المدن الايرانية، تحذر بشكل واضح من ان الفشل هذه المرة في تخريب الداخل الايراني لن يبقي حلا امام الاسرائيليين الا التحرك على الحدود الشمالية، ليس مؤكدا ان الجبهة اللبنانية ستكون المستهدفة، ولكنها ستكون جزءا من عملية استهداف للجبهة السورية، لان الموقف هناك بالنسبة للتقويم الاسرائيلي بات خطرا استراتيجيا لا يمكن السكوت عنه…