تيمور جنبلاط لن يدخل البرلمان إلا..

قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب أنطوان سعد، إن “تيمور وليد جنبلاط لن يدخل المجلس النيابي إلا كما دخله والده وليد جنبلاط، بكتلة نيابية وازنة تضم نواباً من مختلف الطوائف والمذاهب اللبنانية، التي تشكل نسيج الجبل، ونسيج حضورنا السياسي في مناطق وجودنا”.

وتابع سعد في تصريح لـ”الشرق الأوسط”: “على هذا الأساس نحن لا ننظر إلى الانتخابات النيابية من جانب الربح والخسارة، بقدر ما ننظر إليها من منطلق وطني”.

واشار إلى أن “النائب وليد جنبلاط يشدد دائماً على وحدة الجبل، وعلى عدم عزل أي فريق أو مكون سياسي لبناني، وكان موقفه واضحاً من عزل القوات اللبنانية والكتائب أو أي حزب سياسي وازن”.

وأمل سعد في أن يتم الوصول إلى تسوية جامعة في الجبل، تتمثل فيها سائر القوى الوازنة، دون أن يتبادر إلى ذهن بعض القوى أن بإمكانها محاصرة وليد جنبلاط أو إقصائه عن المقاعد غير الدرزية، “لأن ما نريده هو تمثيل كل الأفرقاء في الجبل، وليس الإقصاء أو الحصار”.

وحول التحالفات الانتخابية، قال سعد “بعضها يعتبر من الثوابت الأساسية، مثل تحالفنا مع تيار المستقبل، وهو تحالف استراتيجي ومبني على تفاهمات وطنية وتاريخية، وعلى مسار طويل من العمل المشترك”.

كما لفت إلى أن “الأيام المقبلة قد تبلور ماهية بعض التحالفات مع القوى السياسية الأخرى التي سيعلنها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، وهو بالتالي من سيعلن أسماء مرشحي اللقاء الديمقراطي في الجبل والمناطق الأخرى”.

الشرق الأوسط