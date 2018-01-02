أفاد مراسل “لبنان 24” في الشمال، بأنّ اشكالاً وقع ليل أمس الاثنين في بلدة ببنين العكارية، حصل خلال اطلاق نار ما أدّى الى اصابة طفلة بجروح خطرة.

وفي التفاصيل، فقد أقدم شبّان من “ال مشمشاني” على التهجم وإطلاق النار على منزل أهل زوجة أحد اشقائهم، ما أدى الى اصابة شقيقة الزوجة والتي تبلغ من العمر 11 عاماً، ما استدعى نقلها الى المستشفى اثر اختراق الرصاصة صدرها وخروجها من فقرات ظهرها.

يأتي ذلك على خلفية تطوّر اشكال في وقت سابق بين الزوج من ال مشمشاني والزوجة من ال حلواني، الى تدخّل أشقاء الزوج وأشقاء الزوجة، أسفر عن ذلك طعن شقيق الزوج بسكين.

يشار الى أن المصادر الطبية أكدّت لـ”لبنان 24″ أنّ حالة الفتاة غير مستقرة ووضعها حرج جداً.

المصدر: لبنان24