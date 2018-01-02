عمّ سيتحدث السيد نصرالله في اطلالته الاولى بعد العيد؟

تستبعد اوساط نيابية مطلعة، قيام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باطلاق اي مبادرة «داخلية» محددة في اطلالته التلفزيونية غدا، ومن المقرر ان يؤكد على علاقة الحزب الوطيدة مع حليفيه، وسيقدم دعمه لكل الوساطات الجارية لحل الازمة بين الرئاستين.. طبعا الحزب لا يرى في ما يجري ازمة على مستوى خطورة مرحلة احتجاز الحريري واعلان استقالته من السعودية، ولذلك مع بعض الجهد السياسي والتقني يمكن حلها. اما العناوين الخارجية فستكون اساسية في هذه الاطلالة، خصوصا التطورات الخطرة في فلسطين بعد قرار الرئيس الاميركي بشان القدس، وكيفية تعاطي حزب الله مع هذه التطورات مع تكثيف لقاءاته مع القيادات الفلسطينية في الاونة الاخيرة والتي سيكشف عنها تباعا. طبعا الملف السوري سيكون حاضرا، مسألة انسحاب حزب الله من هناك ايضا ستكون حاضرة، اضافة الى ملف اليمن والعلاقة مع السعودية والتطورات الاخيرة في ايران…