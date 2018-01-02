عيتاني: عدد الحاضرين في احتفال رأس السنة في بيروت تخطى الـ50 ألف

أكد رئيس ​بلدية بيروت​ ​جمال عيتاني​ أن “عدد الحاضرين في احتفال ​رأس السنة​ في بيروت تخطى الـ50 ألف بمشاركة سياح من أوروبا ودول الخليج”. وقال: “هذا الاحتفال كان خطوة ضرورية لإعادة إحياء قلب بيروت الذي له تأثير إيجابي في الاقتصاد، وإن شاء الله ستبقى ​ساحة النجمة​ مفتوحة دائماً للجميع”. ولفت إلى أن “هناك خطوة تشجيعية من مالكي العقارات في ساحة النجمة لتخفيض الإيجارات لتشجيع الناس على الاستثمار”.

واوضح لـ”الحياة” إنه سيجدد دعوته “أصحاب الأملاك إلى عدم تقاضي بدل لفترة معيّنة للمستأجرين إلى أن يتم تنشيط السوق”. وأشار إلى أن البلدية عازمة على إقامة نشاطات ترفيهية في شكل دائم على أن لا يمر شهر من دون إقامة نشاط.

وكانت السهرة الفنية مفتوحة على أصناف الطعام اللبنانية والأجنبية المتميّزة في أكشاك اندفع إليها حشد من المواطنين من المناطق كافة. واستخدمت في الحفلة تقنيات عالية لناحية الأضواء واللايزر والديكور، وشارك فيها عدد من الفنانين.