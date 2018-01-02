في وسط بيروت.. إعفاء من الإيجارات؟

احتفلت بيروت الليلة ما قبل الفائتة باستقبال العام الجديد في أجواء رائعة، وكان قلبها على موعد مع سهرة فنية غنائية وموسيقية مجانية، فشهدت ساحة النجمة تجمعاً حاشداً لحضور الحفلة الفنية التي نظمتها بلدية بيروت بعنوان “Beirut Celebrates 2018”.

وأكد رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني لـ “الحياة” أن “عدد الحاضرين تخطى الـ50 ألف بمشاركة سياح من أوروبا ودول الخليج”. وقال: “هذا الاحتفال كان خطوة ضرورية لإعادة إحياء قلب بيروت الذي له تأثير إيجابي في الاقتصاد، وإن شاء الله ستبقى ساحة النجمة مفتوحة دائماً للجميع”. ولفت إلى أن “هناك خطوة تشجيعية من مالكي العقارات في ساحة النجمة لتخفيض الإيجارات لتشجيع الناس على الاستثمار”. وقال إنه سيجدد دعوته “أصحاب الأملاك إلى عدم تقاضي بدل لفترة معيّنة للمستأجرين إلى أن يتم تنشيط السوق”. وأشار إلى أن البلدية عازمة على إقامة نشاطات ترفيهية في شكل دائم على أن لا يمر شهر من دون إقامة نشاط.

وكانت السهرة الفنية مفتوحة على أصناف الطعام اللبنانية والأجنبية المتميّزة في أكشاك اندفع إليها حشد من المواطنين من المناطق كافة.

واستخدمت في الحفلة تقنيات عالية لناحية الأضواء واللايزر والديكور، وشارك فيها عدد من الفنانين. ووجهت التحية مراراً من على المسرح إلى الرئيس الحريري.

وما أن أعلنت الساعة قدوم العام الجديد، حتى أُطلقت المفرقعات النارية من ساحة الشهداء في عرض رائع أنار سماء العاصمة.

وكانت التحضيرات انطلقت منذ فترة لإحياء سهرة رأس السنة في الساحة بتوجيهات من الرئيس سعد الحريري، إذ شهد المكان استعدادات لوجستية مكثفة ليرتقي الحدث إلى مستوى العالمية.