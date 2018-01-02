لقاء بين الحريري وبرّي “حرصًا على عدم تضخيم الأمور”

مع عودة النشاط السياسي إلى الساحة اللبنانية، في بداية العام الجديد وما يحمله من أوزار السنة المنصرمة، ينتظر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة له، بعد غد الخميس، وهي الأولى في العام الجديد.

وسيبحث الوزراء خلال الجلسة في عدد من الملفات المؤجلة، دون استبعاد أن يتم التطرق إلى ملف مرسوم الضباط، الذي يشكل نقطة خلاف متفجرة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

كما يتوقع أن يزور رئيس الحكومة سعد الحريري الرئيس بري في الساعات المقبلة، للبحث معه في مسألة المرسوم وسبل حلها، انطلاقاً من الحرص على عدم تضخيم الأمور، وتجنباً لمزيد من التأزم لانعكاساته المضرة على التسوية القائمة.