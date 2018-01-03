إستهداف لقائد الجيش؟

كشفت مصادر متابعة انه في اطار الحملة المستمرة ضد قيادة الجيش والاستهداف غير المباشر للعماد جوزاف عون يجري تداول نص مرسوم يحمل الرقم 2085 يتعلق بتعيينات في المديرية العامة لأمن الدولة ومن بين الاسماء الواردة اسم نضال عون على انه نجل قائد الجيش.

وعليه وبعد المراجعة تبين ان الاسم المعني ليس لابن قائد الجيش الذي لا تربطه اي علاقة بالشخص المعني لا من قريب او بعيد.

أما وقد تبين أن الاسم اعلاه لا يعود لقائد الجيش، يصبح الخبر عندئذٍ فاقد للأهلية والمصداقية ومصدر شك بدقته.

المصدر: ليبانون ديبايت