المطلوب الفلسطيني المتشدد خارج مخيم عين الحلوة!

أعلن المطلوب الفلسطيني المتشدد بلال بدر، الذي قاتل أتباعه فصائل أخرى في مخيم “عين الحلوة” أنه سافر إلى سوريا. ولم يوضح بيان أصدره بدر، ونقلته وكالة “رويترز”، متى أو كيف سافر إلى سوريا.

وقال بدر في البيان مخاطباً أنصاره: “من أرض الجهاد والعزة، من عرين الأسود بلاد الشام التي ما هاجرنا إليها إلا لنصرة دين الله ورفع راية التوحيد ونصرة المسلمين المستضعفين المظلومين المقهورين”. ونشر البيان على مواقع التواصل الاجتماعي داخل المخيم وتأكدت صحته من مصدر مقرب من بدر.

ورغم أن البيان يوضح وجود بدر حالياً في سوريا، فقد صدر لتوجيه الشكر لأنصاره على مساندتهم لزوجته التي اعتقلت لفترة وجيزة وليس لتحديد مكانه. وقال بدر في البيان: “إلى إخواني وأحبابي أصحاب مواقف العزة والنصرة، أشكر لكم هبّتكم لنصرة أختكم التي هي عرضكم. فوالله ما عهدناكم إلا أغيَر الناس على دينكم وعرضكم”.

وقالت مصادر إسلامية في “عين الحلوة” إن بدر ذهب إلى محافظة إدلب على الحدود مع تركيا في شمال غرب سوريا وتسيطر عليها حالياً “هيئة تحرير الشام” وهي تحالف إسلامي يقوده فرع تنظيم “القاعدة” السابق في البلاد.