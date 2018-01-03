المواجهة الإعلامية.. غداً

بالتزامن مع مجلس الوزراء، يتحرك الجسم الإعلامي غداً الخميس، لمواجهة ما أسماه رئيس مجلس إدارة محطة LBCI بيار ضاهر، محاولة “المس بالحرية” من خلال استدعاء الزميل مارسيل غانم للمثول امام قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان في قضية ادعاء النيابة العامة عليه بتهمة التحقير وعرقلة سير التحقيق، وذلك بعد مرور قرابة الشهرين على حلقة برنامج “كلام الناس” الذي استضاف فيها غانم صحفيين سعوديين مع نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي، في برنامج سياسي، يتعلق بالوضع في لبنان.