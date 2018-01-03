لهذا السبب استدعيت الناشطة هنادي جرجس للتحقيق.. والملف أغلق “مبدئياً”!

مثلت صباح اليوم الأربعاء الناشطة هنادي جرجس أمام مفرزة طرابلس القضائية في سراي المدينة استجابة للإستدعاء الذي تلقته يوم أمس الثلاثاء من قبل عناصر المفرزة.

وأوضحت جرجس في حديث لـ”لبنان 24″ أنّ شكوى جديدة قدمت بحقّها لكنها مرتبطة ببعض المنشورات السابقة التي كانت قد أوقفت بسببها في آب من العام الماضي. وأكّدت أنّها أدلت بإفادتها اليوم وأنّ الملف قد أغلق مبدئياً، مستغربةً أن يتمّ إعادة تحريك الملف بهذه الطريقة.

وقالت إنّها مستمرة بالتعبير عن رأيها ولن تتراجع عن مواقفها ولن يستطيع أحد إسكاتها مهما حاولوا استخدام أساليب التخويف والترهيب.

وكانت جرجس كتبت بعد خروجها من التحقيق عبر حسابها على “فيسبوك”: “القصة إنو البوستات القديمة يلي انحبست عليهم رجعوا اشتكوا عليي بسببهم، رجعوا التحقيق من أول وجديد، مرة عند المعلوماتية ومرة عند التحرية”..

كما نشرت صورة تجمعها إلى المحامي شادي دحدح وبيار حشاش وعلقت قائلة: “إذا هم معي فمن عليي. كل الشكر للأستاذ شادي دحدح وحبيب قلبي بيار حشاش والأستاذ غابي يمين والغالي سلمان بو نعمة وكل تيار “المردة” جميعا وكل حدا اطمن”.

المصدر: لبنان24