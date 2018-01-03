8 معلومات عليكم معرفتها عن لوحات السيارات الجديدة

أثار موضوع تبديل لوحات السيارات الحالية بأخرى جديدة وآمنة جدلاً واسعاً، لجهة كلفة هذا التبديل وإلزاميته والفترة الزمنية المطلوبة لذلك، خصوصاً بعدما تبين أن الكلفة التي يتكبدها المواطنون مقابل هذا التبديل ليست 15 ألف ليرة، كما أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق خلال مؤتمر اطلاق اللوحات الجديدة.

الكلفة: 46 ألف ليرة

مجموع ما يفترض أن يدفعه المواطن مقابل تغيير لوحات سيارته هو 46 ألف ليرة، وفق ما تؤكد رئيسة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم لـ”المدن”. وهي موزعة كالآتي: 30 ألف ثمن إصدار لوحتين، 15 ألف كلفة صب اللوحتين، وطابع بقيمة ألف ليرة.

مبالغ إضافية

لكن، بعض المواطنين كانوا قد اشتكوا من دفع أموال إضافية وصلت إلى 68 ألف ليرة عند تبديل اللوحات، تضمنت رسم بصمة معاينة عن اللوحتين بلغ 15 ألف ليرة، أزالته الهيئة فيما بعد، في حال استبدال اللوحات، وقالت إنها على استعداد لإعادة المبلغ إلى المواطنين عند ابراز ايصال الدفع.

بعدها، دفع مواطنون 53 ألف ليرة. ويبدو أن المعامل المعنية بالتركيب تتقاضى أموالاً إضافية. وهذا ما قالت سلوم إن الهيئة في صدد النظر في كيفية وقفه.

من جهة ثانية، تعفى السيارات العمومية من دفع رسوم البلدية، التي تراوح بين 4 و8 ألاف من أصل كلفة اللوحتين.

التبديل ليس إلزامياً

أما بالنسبة إلى استبدال اللوحات فإنه اختياري أمام اللبنانيين عند استحقاق رسوم السير السنوية وفق الجداول التي سيعلن عنها طوال العام 2018. بالتالي، اللوحات القديمة تبقى خلال العام 2018 سارية المفعول، وليس ملزماً تغييرها عند اجراء معاملات الميكانيك.

متى تصبح إلزامية؟

اللوحات الجديدة إلزامية للسيارات التي تنتقل ملكيتها من طرف إلى آخر، والسيارات الجديدة التي توضع في السير للمرة الأولى. أو أي معاملة ينتج عنها استبدال لوحات السيارات. وتصبح إلزامية للجميع في الأشهر الستة الأولى من العام 2019، وتصبح اللوحات القديمة غير صالحة.

الآليات الأخرى

بالنسبة إلى الدراجات النارية، فهي تحتاج إلى لوحة واحدة رسم إصدارها 15 ألف ليرة. أما الآليات التي تحتاج إلى أكثر من لوحتين، مثل القاطرة والمقطورة التي تحتاج إلى ثلاث لوحات، فكلفة إصدار لوحاتها 45 ألف ليرة.

ملائمة لجميع الآليات؟

نفت سلوم ما قيل عن أن هذه اللوحات لا تتلاءم مع بعض أنواع السيارات، لاسيما المصنوعة في الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدة أنه لا يوجد أي مشكلة بالنسبة إلى حجم اللوحة.

Libanpost أيضاً

في الوقت الذي اشتكى فيه البعض من الازدحام في معامل صب اللوحات المحيطة بمباني النافعة، وعدم السماح لهم بأخذها وتركيبها في مكان آخر، تؤكد سلوم أن الهيئة وفرت للمواطنين إمكانية تركيب اللوحة في 18 منطقة في لبنان، فيما بات يمكن للمواطنين دفع الرسوم لدى Libanpost التي تتولى تركيب اللوحات أيضاً.

صناعة أوروبية

منذ الإعلان عن تبديل لوحات السيارات بأخرى تتميز بأرقامها الكبيرة، تم الترويج لها على أنها ضرورية كونها غير قابلة للتزوير. فهذه اللوحات تصنع في أوروبا وتستورد عبر شركة إنكريبت التي يديرها هشام عيتاني.

حنان حمدان- المدن