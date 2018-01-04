أجواء كانونية بامتياز لـ30 ساعة: وهذا هو موعد الذروة

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجوية عبر “فايسبوك”، أن منطقة الضغط الجوّي المنخفض تشكلت فوق لبنان وقبرص بعدما تمدّدت من “الإيسلاندي”، ووصلت قيمها الى 1007hpa ما يساهم في استقطاب المنخفض الجوّي الذي ضرب اليونان والبحر المتوسط وقد تدنت قيمه الى 999 و1000hpa، وسينتج عنه ما يلي:

* تشتد الأمطار اعتباراً من قبل ظهر الخميس وتبلغ ذروتها بين منتصف الليل وقبل ظهر الجمعة.

* تشتد سرعة الرياح ظهر الخميس على الساحل الفلسطيني واللبناني والسوري وتتعمق نحو الداخل فجر الجمعة.

* تتجمع الغيوم الركامية فوق الجنوب اللبناني والبقاع الغربي والبقاع الأوسط والساحل اللبناني والجبال الغربية وشمال فلسطين كدرجة اولى، وعكار والهرمل والبقاع الشمالي والجبال الشمالية كدرجة ثانية.

* تصل سرعة الرياح بين الخميس ليلاً وقبل ظهر الجمعة الى 70 كلم في الساعة في لبنان، و80 كلم في الساعة في فلسطين وشمال الأردن.

* يرتفع موج البحر الى 4 امتار على الخط الساحلي (السوري واللبناني) و6 امتار على الساحل الفلسطيني.

* تنخفض درجات الحرارة ظهر الخميس وتتساقط الثلوج على الجبال 1800/1900 متر وتصل ليل الخميس وصباح الجمعة الى 1500 متر وتكون ممزوجة بالماء بين 1200 و1400.

* يتساقط البرد مع الأمطار الغزيرة في معظم المناطق اللبنانية ويكون مصحوباً بعواصف رعدية اعتباراً من مساء الخميس.

* يتمدد المنخفض نحو سوريا وتنقلب الرياح الى شرقية في عكار صباح الجمعة.

* يشير رادار الثلوج إلى أن التراكمات الثلجية على المرتفعات 1800/1900 ستتراوح بين 45 و55 سنتم، وعلى المرتفعات 2100/2300: بين 55 و65 سنتم اذا بقيت سرعة الرياح ما دون 40 كلم في الساعة.

* يتمدد المرتفع السيبيري نحو البحر الأسود وتركيا فجر السبت ويرفع قيم الضغط الجوي فوق لبنان والمنطقة الى 1027hpa، لذلك ستكون مدة المنخفض سريعة، ولولا ارتفاع قيم الضغط فوق تركيا لانحسر المنخفض الجوي مساء السبت.