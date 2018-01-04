بالتفاصيل: اختفاء أجنبيَّين في الضاحية؟

يتداول البعض أنباء عن اختفاء عاملَي إغاثة من الجنسيتين الهولنديّة والنيوزيلانديّة في الضاحية الجنوبيّة لبيروت، إذ قيل إنّ اختفائهما مستمرّ منذ يوم أمس وحصل اثناء عبورهما في منطقة حارة حريك.

وبعد اتصالات أجراها “ليبانون ديبايت” مع مصادر أمنيّة، حصل على الرواية الكاملة التي تدحض نظريّة الاختفاء التي تلمح إلى حصول عمليّة خطف.

وتوضح هذه المصادر أن عناصر من المديريّة العامة للامن العام الذين يقومون بمناوبة حراسة على أحدى نقاطهم في الضاحية تنبّهوا، أمس الأربعاء، لوجود شخصين من الاجانب، فتوجه أحدهم نحوهما وسألهما عن طبيعة تجولهما، فعرّفا عن نفسيهما على أنهما عاملا اغاثة. طلب العنصر اوراقهما الثبوتية ليتبين بعد التدقيق أنها تحطيها الشبوهات، ما استدعى توقيفهما وابلاغ المديرية بذلك، فحضرت دورية وتسلمتهما ونقلتهما الى الجهة المختصة.

المصدر: ليبانون ديبايت