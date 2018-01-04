بالفيديو: بعد الغبيري.. ميفدون تُسمّم كلابها

شهدت قرية ميفدون في قضاء النبطية مجزرة جديدة بحق الكلاب الشاردة وذلك بعد أيّامٍ على المجزرة التي شهدتها بلدية الغبيري وراح ضحيّتها عدد من الكلاب.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لفظ أحد الكلاب أنفاسه الأخيرة بعد تسميمه، تحت أنظار المواطنين الّذين لم يستطيعوا أنْ يُعينوه بشيء سوى تصويره لنقل المخالفات الواضحة التي تعتمدها بعض البلديات لحل أزمة الكلاب الشاردة.

وقد اعتبر بعض روّاد وسائل التواصل أنّ غياب المحاسبة للمُعتدين على الكلاب في الغبيري هو السبب في تفشّي هذه الظاهرة وانتقالها إلى ميفدون.