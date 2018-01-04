بالفيديو: بعد الغبيري.. ميفدون تُسمّم كلابها

شهدت قرية ميفدون في قضاء النبطية مجزرة جديدة بحق الكلاب الشاردة وذلك بعد أيّامٍ على المجزرة التي شهدتها بلدية الغبيري وراح ضحيّتها عدد من الكلاب.
وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لفظ أحد الكلاب أنفاسه الأخيرة بعد تسميمه، تحت أنظار المواطنين الّذين لم يستطيعوا أنْ يُعينوه بشيء سوى تصويره لنقل المخالفات الواضحة التي تعتمدها بعض البلديات لحل أزمة الكلاب الشاردة.
وقد اعتبر بعض روّاد وسائل التواصل أنّ غياب المحاسبة للمُعتدين على الكلاب في الغبيري هو السبب في تفشّي هذه الظاهرة وانتقالها إلى ميفدون.
مجزرة ميفدون : هيدا كلو شغل نتائج مجزرة بلدية الغبيري لأنه لم يوجد أي مسؤول سياسي أو حزبي ليحساب … او ، اما لذر الرماد في العيون .. ولاشاحة النظر عن قضيتهم. .. ما يزيدنا إصرارا على محاسبتهم العاجلة على جميع الاحوال …. !! الدم يجر دم .. والإجرام يجر إجرام … وهذا ما أعنيه بكل منشوراتي بأن الوضع سيتوسع في كل الاتجاهات .. !!ها نحن نغرق في الجريمة والظلم . !!!!!!نطالب بإقالة وزير الداخلية السيد نهاد المشنوق وحل المجلس البلدي ومعاقبته واتخاذ أقصى العقوبات بحق المتورطين الذين شاركوا رئيس مجلس بلدية الغبيري في قراره .. .. والتحقيق بجريمة ميفدون ، والتي اهدافها مكشوفة جدا ولا تنطلي على أحد إلا الهبل .. هذا .. اذا في دولة .. !!إذا مافي دولة .. خلص .. نحن الشعب سنرسل كتاب ندعو إلى وضع لبنان تحت الانتداب .. لأنكم عجزتم جميعكم عن إدارته .. وكل منكم همه ارتباطه بدولة أجنبية أكثر من همه تحقيق الأمن في البلاد . شبعنا أن نكون تحت رحمة عدد من الدول الأجنبية وعشرات الأحزاب التي حرقت دين البلد .. !!حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم.
Publié par Rola Houry International sur mercredi 3 Janvier 2018
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