نصرالله يكشف عن راتبه الشهري في “حزب الله”

في مقابلة مع الإعلامي سامي كليب ضمن برنامج “لعبة الأمم” على قناة “الميادين”، كشف أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله أن الراتب الشهري الذي يتقاضاه في “حزب الله” هو نحو 1300دولار أميركي.

كذلك، أعرب نصرالله عن حبه لرياضة كرة القدم، مشيراً إلى أنه يتابع بعض المباريات من وقت إلى آخر.

وتطرّق نصرالله، بطبيعة الحال، إلى الملفات الداخلية والإقليمية والدولية، وأبرزها مسألة مرسوم الضباط والخلاف الحاصل حوله بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال في هذا الإطار: “نسعى إلى إيجاد حلّ لأزمة مرسوم الضباط”، معتبراً أنّ “بناء دولة حقيقية يحتاج إلى جهة دستورية موثوقة يحتكم إليها الجميع “.

وعن الاحتجاجات في إيران، أكّد أنّ “القاعدة الشعبية الأكبر هي مع السياسات الخارجية المتّبعة من قبل القيادة الإيرانية”، مشيراً إلى أنّ “فائدة الاحتجاجات أنّها دفعت الأطراف في إيران إلى النقاش والتعاضد وشكلت حافزاً لمعالجات جدية”.