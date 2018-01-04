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نصرالله يكشف عن راتبه الشهري في “حزب الله”

منذ 7 ساعات
وكالات
Hezbollah leader Sheik Hassan Nasrallah, speaks to the crowd in a rare public appearance during a rally to mark the Muslim holy day of Ashoura, in the Hezbollah stronghold of south Beirut, Lebanon, on Tuesday Dec. 6, 2011. Sheik Hassan Nasrallah has rarely been seen in public since his Shiite Muslim group battled Israel in a monthlong war in 2006, fearing Israeli assassination. Since then, he has communicated with his followers and gives news conference mostly via satellite link. Ashoura marks the anniversary of the death in the seventh century of the Prophet Muhammad's grandson Imam Hussein. His death in a battle outside of the Iraqi city of Karbala sealed Islam's historical Sunni-Shiite split, which still bedevils the Middle East. Ashoura is one of the holiest days of the Muslim Shiite calendar. (AP Photo/Bilal Hussein)

في مقابلة مع الإعلامي سامي كليب ضمن برنامج “لعبة الأمم” على قناة “الميادين”، كشف أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله أن الراتب الشهري الذي يتقاضاه في “حزب الله” هو نحو 1300دولار أميركي.

كذلك، أعرب نصرالله عن حبه لرياضة كرة القدم، مشيراً إلى أنه يتابع بعض المباريات من وقت إلى آخر.

وتطرّق نصرالله، بطبيعة الحال، إلى الملفات الداخلية والإقليمية والدولية، وأبرزها مسألة مرسوم الضباط والخلاف الحاصل حوله بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال في هذا الإطار: “نسعى إلى إيجاد حلّ لأزمة مرسوم الضباط”، معتبراً أنّ “بناء دولة حقيقية يحتاج إلى جهة دستورية موثوقة يحتكم إليها الجميع “.

وعن الاحتجاجات في إيران، أكّد أنّ “القاعدة الشعبية الأكبر هي مع السياسات الخارجية المتّبعة من قبل القيادة الإيرانية”، مشيراً إلى أنّ “فائدة الاحتجاجات أنّها دفعت الأطراف في إيران إلى النقاش والتعاضد وشكلت حافزاً لمعالجات جدية”.

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