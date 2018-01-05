السيول تسببت بقطع طريق عام الدوير تول النبطية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأنَّ غزارة الأمطار التي ترافقت مع عواصف رعدية واشتداد في الرياح ليلاً، أدت الى انسداد عدد من عبّارات المياه بسبب السيول التي جرفت معها الحصى والأوساخ، ومنها عبارة على طريق عام الدوير- تول النبطية، حيث أقدمت شرطة بلدية الدوير على إرشاد سائقي السيارات العابرة الى طرق فرعية بانتظار إزالة المعوقات من مدخل العبارة ومخرجها.

وقد استقدمت البلدية جرافة لتنظيف العبارة وإعادة فتح الطريق أمام العابرين، في حين باشر بعض البلديات بتنظيف المجاري من الأوساخ والحصى والأعشاب تسهيلاً لحركة المرور وللحؤول من دون انسداد المجاري والعبارات.