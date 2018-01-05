الطقس ماطر.. انخفاض في الحرارة وثلوج على هذا الارتفاع

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تهطل أمطار متفرقة خاصة جنوب البلاد كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 1100 متر وما فوق. ويبدأ الطقس بالتحسن تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر ويتحول الى غائم جزئيا ثم الى قليل الغيوم مساء، ونحذر من تكون الجليد ليلا على المرتفعات التي تعلو عن 1200 متر.

– الحالة العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي ماطر مصحوب بكتل هوائية باردة حتى يوم غد السبت حيث ينحسر تدريجيا.

– الطقس في لبنان

الجمعة: غائم وماطر بغزارة أحيانا مع حدوث برق و رعد ورياح شديدة (75 كلم/س) يرتفع معها موج البحر (حوالي ال 4 أمتار)، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق وتخف حدة الأمطار ليلا.

السبت: غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تهطل أمطار متفرقة خاصة جنوب البلاد كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 1100 متر وما فوق، يبدأ الطقس بالتحسن تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر ويتحول الى غائم جزئيا ثم الى قليل الغيوم مساء، نحذر من تكون الجليد ليلا على المرتفعات التي تعلو عن 1200 متر.

الأحد: قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات مع بقاء خطر تكون الجليد على الجبال اعتبارا من 1200 متر خلال ساعات الصباح الاولى والليل.

– درجات الحرارة على الساحل من 8 الى 16 درجة، فوق الجبال من 1 الى 8 درجات، في الأرز من -2 الى 3 درجات، في الداخل من 3 الى 8 درجات.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 20 و 45 كلم/س تشتد احيانا لتصل الى 75 كلم/س.

– الانقشاع متوسط اجمالا يسوء خلال فترة تساقط الأمطار.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 85 %.

– حال البحر مائج حرارة سطح الماء 19 درجة.

– الضغط الجوي 756 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06:43 ساعة غروب الشمس: 16:43