اندلع ليل أمس حريق في أحد الشقق السكنية في منطقة الزيدانية توفي على أثره 3 أشخاص.

وعرف بعد فترة قصيرة أن الضحايا هم عائلة مؤلفة من 3 أشخاص: الوالدة فاطمة مصطفى قضيماتي وابنها محمد علي حسن الكوش وابنتها لارا حسن الكوش.

وروى بعض الناشطين على مواقع التواصل تفاصيل ما حدث، وقيل إن محمد علي علم بالحريق فأسرع ليساعد والدته الا أنه توفي معها وشقيقته اختناقاً ، في حين ان شقيقته وابنة شقيقته الاخرى نقلتا إلى المستشفى.

وفاة هؤلاء الأشخاص وإصابة غيرهم أشعل ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد دقائق على وصول الدفاع المدني، تمكن عناصره من إخماد النيران.

وكان من اللافت زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري المكان للاطمئنان على أهالي المنطقة وتقديم التعازي لعائلة الكوش.

بعض الناشطين على مواقع التواصل كانوا من الأشخاص المقربين للضحايا وودعوا الراحلين بأسف.