بأدلة جديدة.. كوكايين المطار إلى المعلومات

كشفت مصادر مطلعة على التحقيق في ملف ضبط 31 كيلوغراماً من الكوكايين في مطار بيروت الشهر الفائت، لـ”الأخبار”، إن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس طلب إحالة الملف على فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي للتوسع بالتحقيق، على خلفية شكوك في حصول تدخلات للتخفيف من دور الملازم أول الموقوف في القضية بشبهة تسهيل التهريب.

فمضمون التحقيق يدل على أن الدور الوحيد للملازم كان تهريب حقائب يعتقد أنها كانت تحوي هواتف خلوية مهرّبة لا مخدرات. لكن جرمانوس يملك من القرائن ما يجعله يشك في إمكان حصول تلاعب في التحقيق لحصر التهمة بمدني موقوف وسائق الضابط.

المصدر: الأخبار