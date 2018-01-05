صراع العمالقة يتجدد.. هكذا سيؤثر على لبنان وإليكم موعد انحسار الأمطار

يستمر الطقس الممطر في لبنان حتى فجر يوم السبت وقد تدنّى مستوى تساقط الثلوج الى 1400 متر وبين 1100 و 1300 كان ممزوجا بالماء، وفق ما أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك.

وتساقطت امطار غزيرة على الخط الساحلي السوري واللبناني والجبال الغربية، وبسبب دوران الرياح بين لبنان وسوريا وقبرص وفلسطين بشكل دائري تحوّلت الرياح الى شرقية في البقاع الشمالي وعكار وخففت نسبة الهطولات بينما ارتفعت نسبتها في الجنوب والبقاع الأوسط والغربي.

بالمقابل، يتمدد المرتفع السيبيري نحو البحر الأسود وتركيا وبحر قزوين ظهر السبت، ويرفع قيم الضغط الجوّي بشكل سريع، لتصبح فوق لبنان ومصر والأردن 1028hpa، بينما يبسط الإيسلاندي سيطرته الكاملة على شمال الأطلسي وغرينلاند وغرب روسيا محاولاً اعادة السيبيري نحو الهند الصينية، لكن المرتفع الآزوري سيدعم نشاط السيبيري ويخترق قارة اوروبا بقيم متوسطة 1027hpa ويرتفع الضغط الجوي بين اوروبا و آسيا وتقف الأمطار فوق اسبانيا ومضيق جبل طارق لمدة 6 ايام، بانتظار عودة نشاط الإيسلاندي نحو جنوب اوروبا وبالتالي الى الشرق الأوسط.

سوف يؤثر صراع الضغوط الجوية على الأمطار التي ننتظر وصولها في الأيام المقبلة، وهذا لا يمنع من انهيار قيم الآزوري بشكل ملحوظ، لأن تمدده نحو لبنان والأردن وسوريا والمملكة السعودية ومصر واوروبا، بعيد عن نواته ومصدر قوة قيمه المرتفعة، الواقعة شرق الأطلسي لذلك سيضعف ويتلاشى بينما يعود السيبيري الى وسط آسيا.

امّا طقس يوم السبت فغائم وبارد بسبب الرياح الشمالية التي سيطلقها السيبيري من موسكو والبحر الأسود نحو الجنوب.

تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع يوم الأحد، فيتحول الطقس الى صافٍ ومشمس.

الحرارة على الساحل: 17 نهاراً و 12 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 11 نهاراً و 2 ليلاً

في البقاع: 12 نهاراً و 0 ليلاً

الضغط الجوي: 1016 يرتفع الى 1023hpa مساء السبت

الرياح شمالية 15 كلم في الساعة.

الرطوبة 55 الى 70%