عون وبري يرفعان السقف… وأشغال شاقّة للحريري

في وقت أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري أمس بعيد مشاورات اجراها مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير المال علي حسن خليل على هامش جلسة مجلس الوزراء في بعبدا ان “جهودا تُبذل لمعالجة موضوع المراسيم”، أشارت مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية” الى ان أي خطوة فعلية نحو الحلحلة لم تسجّل بعد، معتبرة ان المهمّة التي سيضطلع بها الحريري للتوفيق بين رؤيتي بعبدا وعين التينة من “الأقدمية”، تبدو معقّدة وشاقة حيث ان ايا منهما لا يبدو مستعدا حتى اللحظة، لاضافة “بعض المياه الى نبيذه”. فرئيس الحكومة لم يسمع في بعبدا أمس الا مواقفها التي باتت معروفة: مرسوم “الأقدمية” لا يرتب أعباء مالية لذا لا داعي لتوقيع وزير المال عليه. أما رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيرابض بدوره على المخرج الذي اقترحه “ويبدأ أوّلاً بإعادة المرسوم إلى وزير المال ليوقّعه”، على حد تعبيره.

وما يرفع حائط التعقيدات أكثر أمام رئيس الحكومة، ويصعّب الحلول، هو أن الخلاف بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، تجاوز على ما يبدو، المرسوم بحد ذاته، وأحقيةَ الضباط في الاقدمية، ليتحوّل الى كباش حول نظام حكم البلاد وإدارتها وكيفية اتخاذ القرارات فيها. فرئيس المجلس رفع السقف عاليا أمام زواره أمس وصوّب مباشرة على رئيس الجمهورية، متهما اياه بمحاولة إطاحة “الطائف” الذي نص بين سطوره على اشراك المكونات السياسية كافة في الحكم، والعودة الى النظام الرئاسي الذي كان سائدا قبل الاتفاق المذكور، لـ”وضع قرار الدولة في يد شخص واحد”، كما قال.

وفيما ليّن بري نوعا ما، نبرته اليوم، معلنا أمام المجلس العام الماروني “أن لا نية لديه بالتصعيد ولكنه يتمسك بمعارضته لما يحصل في ملف أقدمية الضباط”، رد رئيس الجمهورية في شكل غير مباشر على الاتهامات التي وجهت اليه، لافتا الى ان “هناك مرجعين للمؤسسات: الدستور والقوانين، وعلى الرغم من حصول بعض المشاكل الا اننا نحتكم الى المرجعين المذكورين، ولا يمكن تجاوز المؤسسات، وعند حصول اي خلاف يجب الاحتكام اليها والى القضاء الذي شهدنا تحسين ظروف عمله