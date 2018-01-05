كتبت صحيفة “اللواء”: “ولليوم الثالث على التوالي يعيش لبنان طقساً ممطراً وعاصفاً في بيروت والمدن الساحلية، وفي المناطق الجبلية فاستمر تساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وانخفاض درجات الحرارة التي تراوحت بين 3 إلى 9 درجات ما اجبر السكان على التزام منازلهم الا عند الضرورة، فيما عملت البلديات والقوى الامنية على فتح الطرقات الرئيسية لتبقى سالكة امام المواطنين”.

وكانت مصلحة الأرصاد الجوية قد توقعت أن يكون الطقس اليوم الجمعة غائماً وممطراً بغزارة أحياناً خاصة جنوب البلاد مترافقة مع برق ورعد ورياح شديدة (75 كلم/س) يرتفع معها موج البحر(حوالي الـ 5 أمتار)، مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتساقط للثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق صباحاً”.

أمّا بالنسبة إلى يوم السبت، فتوقعت أن يكون الطقس غائماً الى غائم جزئياً مع احتمال تساقط أمطار متفرقة صباحية خاصة جنوب البلاد على أن يبدأ الطقس بالتحسن تدريجياً بدءًا من قبل الظهر مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الجبال والداخل”.