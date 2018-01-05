ما صحة توقيف ضابط بتهمة مساعدة إرهابيين؟

أصدرت قيادة الجيش، مديرية التوجيه توضيحاً بشأن الخبر عن توقيف أحد الضباط بتهمة مساعدة ارهابيين.

وقالت قيادة الجيش في بيانها: “نشرت إحدى الصحف المحلية في عددها الصادر بتاريخ 5 / 1 /2018، خبراً تحت عنوان “توقيف ضابط بتهمة مساعدة إرهابيين”.

يهمّ قيادة الجيش أن تنفي صحة هذا الخبر وتدعو إلى توخّي الدّقة في تناول أي معلومات تتعلّق بالمؤسسة العسكرية، والعودة إليها للتثبّت من صحة هذه المعلومات قبل نشرها.

وكانت المديرية العامة لقوى الأمن نفت أيضاً الخبر موضحة في بيان حقيقة ما حصل.

وكانت صحيفة الاخبار نشرت اليوم خبراً مفاده “أن مديرية المخابرات أوقفت ضابطاً في قوى الأمن الداخلي برتبة مقدّم، بناءً على اعترافات الشيخ العرسالي مصطفى الحجيري المعروف بـ”أبو طاقية”.