نقلت قناة “الميادين” عن مستشار قائد القوات المسلحة في إيران العميد حسين دهقان قوله إنّ “الدبلوماسيين الإيرانيين الـ4 الذين تمّ اختطافهم في بيروت عام 1982 لا يزالون على قيد الحياة”، لافتاً إلى أنّ “العملاء في لبنان قاموا بتسليمهم إلى إسرائيل”.

وقال إنّه “على إسرائيل أن تتحمّل مسؤوليتها وتكشف عن مصيرهم”.

وكانت عملية خطف الإيرانيين الـ 4 قدّ تمّت إبان الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، وهم مصوِّر و3 دبلوماسيين: أحمد متوسليان وسيد محسن موسوي وتقي راستيجار مقدم وكاظم أخوان.

وقد اتهمت إيران إسرائيل بعملية الخطف.