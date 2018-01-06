الأشغال الشاقة المؤبدة لِشيخ السيارات المفخخة في لبنان!

استجوبت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبدالله امس الموقوف أحمد أمون الملقب بـ “الشيخ” بعد تعيين محام من نقابة المحامين للدفاع عنه.

وأصدرت المحكمة حكماً قضى بإنزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وتجريده من حقوقه المدنية على خلفية عدد من الاتهامات وهي تجهيز سيارات مفخخة وتفجيرها في مناطق لبنانية عدة منها الضاحية الجنوبية لبيروت والمشاركة في الاعتداءات على مراكز الجيش في عرسال في العام 2014 وقتل مواطنين وعسكريين من الجيش وقوى الامن الداخلي والتخطيط لارسال سيارات مفخخة الى الداخل اللبناني لتنفيذ تفجيرات ارهابية.