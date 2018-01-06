الأهالي يحذّرون.. أيّ زيادة على الأقساط قبل موافقتنا غير قانونية

توجّه تكتّل لجان الأهل في مدارس المتن الخاصة، في بيان أصدره إثر اجتماع له، بالشكر لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومجلس المطارنة، على “مواقفهم المؤيّدة لمطالب لجان الأهل واقتراحهم حلولاً تمنع الزيادة على الأقساط المدرسية”.

وطلب بيان التكتّل “من جميع المعنيين في الدولة اللّبنانية العمل سريعاً على إيجاد الآلية لتنفيذ الحلول المقترحة”، معلناً “الرفض القاطع لاقتراح وزير التربية والتعليم العالي تحميل الأهل كامل أعباء تطبيق القانون 46 وتقسيطها على 4 سنوات”، ومؤكِّداً “على مطلب التكتّل الدائم عدم تحميل الأهل عبء الزيادات على الأقساط المدرسية الناجمة عن هذا القانون لعدم قدرتهم على تحملها، وعلى الدولة اللبنانية التي شرعت وقررت بنوداً غامضة بتوقيت خاطئ، إيجاد الحلول البديلة وتحمل هذه الزيادة”.

كما قرّر التكتل “استمرار تعليق تواقيع لجان الأهل على الموازنات المدرسية بانتظار الحلول المرتقبة”، مطالباً بـ”تأجيل موعد تقديم الموازنات المدرسية إلى وزارة التربية إفساحاً في المجال لدراسة الحلول المقترحة واقرارها”.

ونبّه الأهالي إلى أنّ “أيّ زيادة قد تطرأ على الأقساط قبل إقرار الموازنة وموافقة لجنة الأهل عليها وتوقيعها، غير قانونية”، داعياً إياهم إلى “المبادرة بتسديد الأقساط المتوجبة عليهم دون أي زيادة عن العام الماضي وذلك حتى اشعار آخر”.

وكرر مطالبته وزير التربية “الضغط في مجلس الوزراء لتخصيص جلسة تربوية لدراسة واقرار عدة مشاريع وقوانين أهمها، دفع الفروقات المترتبة عن قانون السلسلة للمعلمين، حرية التعليم والزاميته، دعم المدارس الخاصة، البطاقة التربوية، تحديث القانون 515 وغيرها”.

وختم التكتل بيانه معلناً إبقاء اجتماعاته مفتوحة.