نقل موقع “زمان الوصل” السوري عن ناشط من مدينة “منبج” تفاصيل جريمة اغتصاب بحق امرأة لبنانية ارتكبها عناصر من قوات “وحدات حماية الشعب”، وهي الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (pyd) في حاجز لهم ببلدة “عين عيسى”.

وزعم الموقع أنّ المرأة اللبنانية الضحية متزوجة من أحد أبناء الحسكة، وتُدعى “ليلى” كانت تعيش مع زوجها في الحسكة وقررت منذ شهر زيارة أهلها بعد سنوات من فراقهم بسبب ظروف الحرب، ولكن الفراق –كما يقول الناشط- لم يُكتب له أن ينتهي.

فأثناء مرور السيدة المذكورة في بلدة “عين عيسى” بريف الرقة الغربي في حافلة أنزلها مسؤولو الحاجز وأدخلوها إلى إحدى الغرف بحجة التفتيش ثم تناوبوا على اغتصابها بكل وحشية، حسب تعبيره.

وأردف الناشط، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن الجناة ومنعاً من أن تقوم الضحية بفضحهم قيدوها وساقوها في إحدى سيارات الحاجز إلى سجن “منبج” التابع لــ”وحدات حماية الشعب” الواقع في مبنى المالية عند الأمن العام، حيث لا تزال هناك في معتقل يحوي بالإضافة للضحية “ليلى” –كما يقول- 70 امرأة أخرى بتهم مختلفة.