بعد سحب مليون و350 ألف قارورة غاز من السوق اللبنانية.. اليكم 12 نصيحة

قال نقيب موزّعي قوارير الغاز جان حاتم، في حديث إلى “المركزية”، إنه “تم سحب مليون و350 ألف قارورة غاز من الأسواق كانت في حالة سيئة”، معلناً أن “النقابة تقوم بالتعاون مع وزارة الطاقة بسحب قوارير الغاز غير الصالحة”.

وإذ أشار حاتم إلى أن “حوادث قوارير الغاز انخفضت جداً وتكاد تكون معدومة”، ذكّر بعدد من الارشادات للتأكد من حالة قوارير الغاز:

1: التأكد من صلاحية قارورة الغاز وسلامتها قبل التبديل وبعد فحصها عن طريق الشمّ أو رغوة الصابون وليس باستخدام الكبريت.

2: عند شم رائحة الغاز يعني هناك تسرّب:

– يجب إقفال القارورة فوراً.

– وضعها في الهواء الطلق.

– الاتصال بموزع النقابة.

3: عند استعمال مدفأة الغاز دعوا الهواء النقي يدخل الغرفة بمعدل ثلاث دقائق كل ساعة.

4: عدم ترك المدفأة مشتعلة عند النوم وإقفال القارورة.

5: عدم قلب قارورة الغاز لوجود ترسبات وأوساخ في داخلها. وذلك حفاظاً على الساعة (المنظم) ولتجنب رائحة زيت الغاز.

6: عدم وضع مواد قابلة للاشتعال من أكياس نيلون، أوراق.. بالقرب من قارورة الغاز خوفاً من نشوب الحريق.

7: عدم إشعال عود الثقاب قبل فتح الفرن وإشعاله.

8: إطفاء النار في القازان أو رأس غاز الغلي قبل الاستحمام، لأن اشتعال الغاز داخل المكان المقفل يحرق كمية الأوكسجين الموجود في الهواء والضرورية للتنفس، ذلك أن فقدان الأوكسجين أو نقصانه يسببان الاختناق.

9: عدم استعمال المنظم (الساعة) والنربيج والقارورة غير القانونيين، والتأكد من “روندال” الساعة عند التركيب.

10: عدم تعريض قارورة الغاز لأشعة الشمس مباشرة، لأنه يوجد في الأسواق قوارير مضى عليها أكثر من ثلاثين سنة تكون عديمة السماكة، وتكون معرّضة بسهولة لتمدد السائل في داخلها ما يؤدي إلى انفجارها.

11: عند دخول مكان مقفل مليء برائحة الغاز، عليكم عدم اضاءة النور الكهربائي لأن النور يولد شرارة تسبّب الانفجار والحريق. لذلك، عليكم فوراً فتح النوافذ والأبواب والتأكد من تسرّب الرائحة إلى الخارج.

12: اعتمدوا دائماً على وكيل توزيع الغاز المختص والمتفرّغ لأنه يعمل لحماية الأسرة.