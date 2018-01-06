بهذا الوقت سنودّع الثلوج.. ولكن احذروا من الآتي!

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد صاف الى قليل الغيوم، بدون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات، وتكون الجليد على الجبال اعتبارا من 1400 متر خلال ساعات الصباح الاولى والليل. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: ينحسر المنخفض الجوي عن الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من بعد ظهر اليوم السبت مع سيطرة الرياح الشمالية.

– الطقس المتوقع في لبنان: السبت: غائم الى غائم جزئيا، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار محلية خاصة في جنوب البلاد، كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، يبدأ الطقس بالتحسن تدريجا اعتبارا من بعد الظهر ويتحول مساء الى قليل الغيوم، وتحذير من تكون الجليد خلال الليل على المرتفعات التي تعلو عن 1300 متر.

الأحد: صاف الى قليل الغيوم، بدون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات، مع بقاء خطر تكون الجليد على الجبال اعتبارا من 1400م خلال ساعات الصباح الاولى والليل. الإثنين: صاف اجمالا، مع ارتفاع بدرجات الحرارة، مع بقاء خطر تكون الجليد على الجبال اعتبارا من 1600م خلال ساعات الصباح الاولى والليل.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 18 درجة. فوق الجبال من 4 الى 14 درجة. في الارز من -3 الى 8 درجات. في الداخل من 3 الى 13 درجة.

– الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهارا، شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: 55 و75%.

– حال البحر: مائج الى متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 19°م.

– الضغط الجوي: 1019 HPA أي ما يعادل: 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,43 ساعة غروب الشمس: 16,43.