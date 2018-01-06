صقيع وطقس متقلّب.. اليكم مفاجآت الطقس بالأيام!

أفادت مصلحة البحوث الزراعية اللبنانية LARI، أن طقس اليوم السبت متقلب مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 12 درجة بقاعاً و18 درجة ساحلاً – تهطل امطار متفرقة خفيفة وتتساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع 1500 متر ينحسر المنخفض الجوي نهاراً – يتشكل الصقيع ليلاً في البقاع وعلى ارتفاع 1200 متر.

وفيما يلي نشرة الطقس بالأيام:

8 – الاحد 7/ 1/ 2018: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 14 درجة بقاعاً و 20 درجة ساجلاً – رياح شمالية شرقية – يحتمل تشكل الصقيع ليلاً في البقاع وعلى ارتفاع 1000 متر.

9 – الاثنين 8/ 1/ 2018: طقس ربيعي مع ارتفاع درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها في حدود 17 درجة بقاعاً و 22 درجة ساحلاً – رياح شرقية – يحتمل تشكل الصقيع ليلاً في البقاع وعلى ارتفاع 1200 متر.

10 – الثلاثاء 9/ 1/ 2018: طقس ربيعي مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 18 درجة بقاعاً و23 درجة ساحلاً – برودة ليلاً – رياح شرقية.

11 – الاربعاء 10/ 1/ 2018: طقس ربيعي مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 19 درجة بقاعاً و25 درجة ساحلاً – برودة ليلاً – رياح شرقية.

12 – الخميس 11/ 1/ 2018: طقس ربيعي مع استقرار درجات الحرارة في حدود 19 درجة بقاعاً و 25 درجة ساحلاً – برودة ليلاً.

13- الجمعة 12/ 1/ 2018: طقس مستقر مع انخفاض درجات الحرارة التي تبقى اعلى من معدلها.

14- السبت 13/ 1/ 2018: طقس متقلب مع انخفاض درجات الحرارة واحتمال هطول امطار متفرقة.