ضحية جديدة من ضحايا السلاح المتفلت… رصاصة قتلت مريم بالأمس

أفادت صحيفة النهار اللبنانية،أن المواطنة الخمسينية مريم مظلوم وهي أم لـ 4 أبناء قضت بعد إصابتها بطلق ناري من مسدس حربي من طريق الخطأ داخل منزلها في بلدة مقراق البقاعية، ونقلت الى مستشفى دار الحكمة في بعلبك حيث فارقت الحياة.

شيعت مظلوم في بلدة زوجها يوسف امهز وعندما فتحت القوى الامنية تحقيقا في الحادثة اجمعت العائلة خلال افاداتها ان طلقاً نارياً من مسدس حربي خرج من طريق الخطأ خلال تغيير مكان المسدس، ما أدى الى مقتلها.

اليوم تسجل ضحية جديدة من ضحايا السلاح المتفلت، الذي أصبح مادة للهو. ووفق مصدر امني لـ “النهار” فإن احد أبناء مريم اقدم على سحب مسدسه فانطلق منه طلق ناري عن طريق الخطأ واصيبت الوالدة مريم التي نقلت الى مستشفى دار الحكمة في بعلبك حيث فارقت الحياة.

المصدر: النهار