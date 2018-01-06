نجاة صيّاد بأعجوبة في محيط جزيرة صيدا.. هذه التفاصيل

ذكر موقع قناة الـ”NBN” أنّ “الصيّاد الصيداوي وليد سنبل نجا من الغرق بأعجوبة فيما غرق مركبه عندما فاجأته عاصفة بحرية قوية أدّت إلى انشطار المركب لنصفين قبل أن يبتلعه البحر.

وفي التفاصيل بحسب أمين سر نقابة الصيادين نزيه سنبل، فإنّ الصياد وليد سنبل كان من بين عدد من صيادي الأسماك الذين أبحروا في رحلة صيدهم الأولى مع بدء انحسار العاصفة، وكان على متن مركبه التي تحمل اسم ليلى، ولدى وصوله إلى محاذاة جزيرة صيدا (الزيرة) من جهتها الشمالية على بعد بضع مئات من الأمتار من الشاطىء، قام بإلقاء شباكه هناك، وعند محاولته الإستدارة بمركبه علق كيس نايلون بـ”رفاص” المركب، فانحنى على زاوية المركب محاولاً انتزاعه، ليفاجأ بعاصفة بحرية قوية تضرب المركب وتشطره لنصفين، ما أدّى إلى غرقه فيما نجا الصياد سنبل بأعجوبة وعاد إلى الشاطىء بعدما استنجد بعدد من رفاقه الصيادين.