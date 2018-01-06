نصّاب ومُحتال.. هذا ما فعله على الـOLX لمضاعفة عملياته

بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة للموقوف: – ع. و. (مواليد عام 1995، لبناني)

لقيامه بعدّة عمليات نصب واحتيال طالت عدداً من المواطنين والمقيمين، وذلك في مناطق مختلفة، معتمداً خلال عملياته الإحتيالية على إيهام ضحاياه برغبته ببيع دراجته الآلية لقاء مبلغ مالي، أو استبدالها مع آخرين بأشياء أخرى، فيقوم بالإستيلاء على الأموال والأشياء من دون تسليم الدراجة للضحيّة.

كما أقدم على عرض دراجة آلية لون أسود على تطبيق “OLX” بهدف القيام بالمزيد من الأعمال الإحتيالية، إضافةً إلى غيرها من أساليب النصب والإحتيال.

ومن خلال تفتيشه، عُثر بحوزته على بطاقة إئتمان مصرفية بإسم مالك حبشي، ادّعى انه وجدها في داخل محفظة كان قد عثر عليها سابقاً في مدينة بيروت.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى مركز فصيلة العباسيّة الكائن في صور – مفرق بلدة معركة / مبنى قيادة سرية درك صور، الطابق الثالث أو الإتصال على الرقم 742915/07، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.