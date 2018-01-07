الحرارة الى ارتفاع.. وتحذير من الجليد!

إليكم نشرة الطقس الصادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني اليوم الأحد:

الحالة العامة: طقس مستقرّ يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط.

الطقس المتوقّع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع تدريجيّ بدرجات في الداخل وعلى الجبال (باردة صباحاً)، دون تعديلها على السّاحل، كما يبقى خطر تكوّن الجليد قائماً على الطرقات الجبليّة التي تعلو عن 1500م.

الاثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ارتفاع إضافيّ محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال.

الثلاثاء: غائم جزئياً مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع.