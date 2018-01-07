المنخفضات الجوية ستعود إلى لبنان عبر اليونان وتركيا!

يتمدّد المرتفع الآزوري من الأطلسي نحو اوروبا ويغطي القارة بقيم ضغط مرتفعة تصل الى 1033hpa، ويؤثر على المرتفع شبه المداري الذي سيجتاح كلّ الدول العربية ويرفع قيم الضغط بشكل قياسي لتصل فوق لبنان مساء الإثنين الى 1030hpa، ومن المنتظر ان تتمدد الكتل المدارية الدافئة، نسبياً، نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط اعتباراً من يوم الثلاثاء، بحسب ما أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجوية عبر “فايسبوك”.

من المنتظر ان يتلاشى الآزوري اعتباراً من يوم الجمعة وتنهار قيمه فوق شمال افريقيا بينما تبقى مرتفعة فوق وسط اوروبا، ما يساهم بتحويل المنخفضات الجوية عبر المتوسط واليونان وتركيا وبالتالي لبنان والجوار، نهاية الأسبوع.

امّا طقس لبنان ليوم الاثنين، فمشمس قليل الغيوم، ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي لتسجل: على الساحل: 19 نهاراً و13 ليلاً، على الجبال 1200 متر: 13 نهاراً و2 ليلاً، في البقاع: 15 نهاراً و2 ليلاً.

الرطوبة 65% نهاراً و90% ليلاً و96% فجراً بخاصة في البقاع.

الرياح: شمالية غربية ضعيفة سرعتها 5 الى 15 كلم في الساعة.