تعرّفوا على “ليتيسيا”.. ممثلة لبنانية تشارك في مسلسل “إسرائيلي”!

في حلقة جديدة من مسلسل التطبيع مع العدو الاسرائيلي، تشارك الممثلة اللبنانية – الفرنسية ليتيسيا ايدو Laëtitia Eïdo التي تزور فلسطين المحتلة حالياً، في مسلسل “إسرائيلي” بعنوان “فوضى”، علماً انّها تشارك في اعمال عبرية دائماً، بحسب ما ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية.

وتشير المعلومات الى انّ الممثلة اللبنانية – الفرنسية ترعرت في فرنسا ولا تتحدث اللغة العربية، الا انّها في الفيلم تتحدث العربية نظراً لحفظها المقاطع عن ظهر قلب. وتوضح الممثلة انّ السيناريو متوازن لجانبي الصراع بين حماس و”إسرائيل”.

وتقول ليتيسيا انّ “هدفها في الحياة هو أن يفهم الأشخاص بعضهم البعض وليس أن يبتعدوا عن بعض”،

وتضيف: “عائلتي تعاني من الانقسام بين الديانات، وحرب في لبنان، وفي إسرائيل، وقد سئمت هذا الحال. لهذا أطمح إلى حل المشاكل بطرق أخرى”.

وقد اثارت الممثلة موجة اعتراض من قبل نشطاء حركة (BDS) ومن الفلسطينيين واللبنانيين الذين يدعون لمقاطعة الأفلام وكافة الأنشطة الثقافية للعدو الإسرائيلي.