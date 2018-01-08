بالفيديو: مأساة في الميناء.. “وفاء” تعيش مع القوارض والجرذان!

وفاء المصري، هو اسم يعرفه معظم سكان منطقة الميناء في طرابلس، فهي امرأة وحيدة تعيش في منزل أرضي قديم في شارع شكري علم الدين، وذلك بعد أن هجرها زوجها وتوفّيت والدتها التي كانت تعيش معها، كما أنّه ليس لها أولاد.

ولتكتمل مأساة وفاء، فإنّ الجرذان والقوارض تعيش معها في المنزل نفسِه وبشكل يومي.

وفاء متزوجة من رجل هجرها ويسكن في منطقة أبي سمراء، إلا أنّه يمرّ عليها كلّ بضعة أيّام ليأخذ منها عنوة ما جمعته من صدقات ومساعدات يقدّمها لها أهالي المنطقة.

وحاولت بلدية الميناء تقديم أوراق لنقلها إلى مأوى للعجزة كي تعيش فيه بشكل أفضل من واقعها الحالي، إلا أنّها رفضت ذلك كما أنّ زوجها رفض هذا الأمر أيضاً، ما دفع البلدية للقيام بإجراءات قانونية لإخراجها عبر القانون والقضاء، خاصّة وأنّ صاحب المنزل يطالب بالمنزل.

تعيش وفاء على استعطاف الناس من مال وطعام وملابس إلا أنّ الوضع الصحي للمكان وكمية الأوساخ والنفايات الموجودة داخل المنزل جعلت المنزل مستنقعاً للقوارض والجرذان.

المصدر: لبنان24