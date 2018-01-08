صراخ من داخل القاعة.. ماذا حصل خلال إجتماع الكهرباء؟

بعد ثلاث ساعات على اجتماع ​ وزارة المالية، سُمع صراخ داخل القاعة حيث يجتمع وزير المال ​علي حسن خليل ​ووزير الطاقة والمياه ​سيزار أبي خليل ​مع نقابة موظفي شركة “كهرباء لبنان ​”.

وأشار وزير المال ​علي حسن خليل​، في تصريح له خلال خروجه من اجتماع وزارة المال، إلى أنّ “هناك خلافات بين فريق نقابة عمال ومستخدمي ​مؤسسة كهرباء لبنان​ ونحاول مساعدتهم للتوصل الى اتفاق”.

وفي وقت لاحق أعلن الوزير خليل: “وصلنا الى نتيجة ايجابية وتم الاتفاق على الخطوط العامة والعريضة”وأضاف: “انهينا الاتفاق على معالجة ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب واعداد المرسوم التطبيقي في ما يتعلق بالمؤسسة”. ولفت الى أن ما ورد في وسائل الاعلام عن أن هناك خلفيات سياسية لما يجري هو أمر غير دقيق على الاطلاق.