عكس كل التوقعات.. مفاجآت الطقس مستمرّة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي محدود في درجات الحرارة في الداخل وارتفاع تدريجي بنسبة الرطوبة مما يؤدي الى تكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر خلال الأيام القادمة.

– الطقس المتوقع في لبنان

الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي محدود في درجات الحرارة في الداخل وارتفاع تدريجي بنسبة الرطوبة مما يؤدي الى تكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة نسبيا يتكون معها الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

– الحرارة على الساحل من 6 الى 19 درجة، فوق الجبال من 5 الى 14 درجة، في الأرز من 2 الى 11 درجة، في الداخل من 4 الى 18 درجة.

– الرياح السطحية شمالية سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

– الانقشاع جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 75 %.

– حال البحر معتدل حرارة سطح الماء 17 درجة.

– الضغط الجوي 773 ملم زئبق.