قرار بفرض المعاينة الالزامية على البضائع المصدرة والمستوردة في المطار

أصدر وزير الزراعة غازي زعيتر قراراً يحمل الرقم 8/1، يقضي بفرض المعاينة الإلزامية على البضائع المصدرة والمستوردة في مطار “رفيق الحريري الدولي” – بيروت. ونصّ القرار على ما يلي:
المادة الأولى: فرض المعاينة الإلزامية من قبل موظّفي الحجر الصحي الزراعي – مطار بيروت – على البضائع المصدرة والمستوردة قبل منح التأشيرات المطلوبة.
المادة الثانية: يسمح بالكشف على الإرساليات النباتية في مهلة محددة لغاية الساعة العاشرة ليلاً.
المادة الثالثة: يلغى القرار رقم 2/1 تاريخ 2/1/2018.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
المادة الخامسة: يبلغ هذا القرار من يلزم”.
أضف تعليق