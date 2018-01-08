أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على موقع فيسبوك انه بعد ثورة “الشبه مداري” وتمدّد الآزوري نحو وسط اوروبا وشمال افريقيا، حوصرت بلدان الشرق الأوسط بضغط جوّي مرتفع وصلت فوق لبنان والجوار صباح اليوم الإثنين الى 1026hpa وستتابع ارتفاعها مساءً، لتبلغ الذروة مع 1030hpa، وفوق اوروبا 1035hpa، لكن الأمر لن يطول “فالمرتفع الشبه مداري” غالباً ما يتأثر بحركة السيبيري والآزوري، ويتراجع عندما تتلاشى قيمهم المرتفعة،

الإيسلاندي الثائر بين غرينلاند وبوسطن ووسط الأطلسي، يخزّن كمّاً هائلاً من الكتل الرطبة كما يبدو في الصورة الأولى، ويعمّق قيمه نحو 985hpa، وسوف يقسم الآزوري الذي تمدد من الأطلسي نحو القرة الأوروبية الى قسمين: الأول فوق وسط اوروبا، والثاني فوق المحيط الأطلسي، ما يسمح للكتل الرطبة ان تعبر عبر اسبانيا ومضيق جبل طارق وايطاليا نحو البحر المتوسط وتتدنى قيم الضغط الجوي، فتشكل هذه الكتل منخفضات جوية، لن تدخل وسط القارة بسبب ضغط الآزوري المرتفع، بل ستتابع نحو اليونان وشمال ليبيا ومن ثم لبنان.

باختصار، الأمطار ستعاود نشاطها والثلوج ستتدنّى نحو الـ 1300 متر بسبب الرياح الشمالية الغربية الباردة، التي ستسيطر على جنوب تركيا بين الجمعة مساء والسبت ظهراً.

امّا طقس يوم الثلاثاء

مشمس قليل الغيوم، ترتفع درجات الحرارة بسبب تمدد كتل مدارية دافئة من وسط مصر وسيناء والمملكة السعودية، تبلغ ذروتها يومي الأربعاء والخميس .

الحرارة على الساحل: 20 نهاراً و 14 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 15 نهاراً و 3 ليلاً

في البقاع: 19 نهاراً و 4 ليلاً

الرياح :شمالية غربية الى غربية ضعيفة سرعتها 5 الى 10 كلم في الساعة.

الضغط الجوّي 1028hpa

الرطوبة بين 60 و 75%